اسکیم 33 میں قبرستان کی زمین سے قبضہ ختم کراکے واگزار کرانے کا حکم
جو قبرستان کی زمین پر ملکیت کا دعویٰ کررہا ہے وہ چاہے تو سول سوٹ دائر کرسکتا ہے ،سندھ ہائیکورٹ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے اسکیم 33 میں قبرستان کی زمین پر قبضے کیخلاف درخواست پر متعلقہ اداروں کو جگہ واگزار کرانے کا حکم دیدیا۔ہفتے کے روزسندھ ہائیکورٹ میں اسکیم 33 سیکٹر 34 میں قبرستان کی زمین پر قبضے کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل شہاب سرکی ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی (کے ڈی اے )کے ماسٹر پلان کے مطابق 4 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے مختص کی گئی ہے ۔ وکیل نے بتایا کہ ناظر سندھ ہائیکورٹ اور مختیار کار کی رپورٹ کے مطابق بھی قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا جارہا ہے ۔ بلڈر قبرستان کی زمین پر قبضہ کرکے پروجیکٹ بنا رہے ہیں۔ سماعت کے دوران کے سندھ حکومت اور دیگر سرکاری وکلا نے قبرستان کی زمین پر تعمیرات کی تصدیق کی۔سماعت کے مو قع پرجسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیے کہ قبضہ ختم کرکے قبرستان کی زمین کو محفوظ کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ جو قبرستان کی زمین پر ملکیت کا دعویٰ کررہا ہے وہ چاہے تو سول سوٹ دائر کرسکتا ہے ۔ بعد ازاں عدالت نے متعلقہ اداروں کو قبرستان کی جگہ واگزار کرواکر اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم دے دیا۔