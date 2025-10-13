سندھ حکومت امن و امان کی بحالی میں ناکام ہو گئی، الطاف شکور
کراچی(این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے کہا ہے کہ کراچی میں جرائم کی بڑھتی ہوئی لہر، بالخصوص گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چھیننے کی وارداتوں نے شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس شدید کر دیا ہے ۔
رینجرز کی بھاری نفری کی موجودگی کے باوجود سندھ حکومت امن و امان کی بحالی میں ناکام ہو چکی ہے ۔ جرائم پیشہ عناصر دن دہاڑے دیدہ دلیری سے وارداتیں کر رہے ہیں جبکہ پولیس بے بس نظر آتی ہے ۔ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور اسٹریٹ لائٹس کی عدم موجودگی وارداتیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہیں۔