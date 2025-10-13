صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منعم ظفر کی پروفیسر محمد علی بلوچ کے اہلخانہ سے تعزیت

  کراچی
منعم ظفر کی پروفیسر محمد علی بلوچ کے اہلخانہ سے تعزیت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے جماعت اسلامی کے رکن پروفیسر محمد علی بلوچ اورجماعت اسلامی ضلع گڈاپ کے نائب قیم حاجی طور خان کے بڑے بھائی کے انتقال پر ان کے گھر جاکر علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں اور مرحومین کے اہل خانہ ولواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔

منعم ظفر خان نے پروفیسر محمد علی بلوچ کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت و دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہاکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اقامت دین کی جدوجہد میں گزاردی ان کی خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔

