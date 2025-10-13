مستحکم ملک کیلئے ٹھوس پالیسیاں بنانا ہوں گی ،شاداب رضا
قرضوں کے چنگل سے نجات کیلئے اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہوگا اسلام دشمن واستعماری قوتیں ملک کو کمزور کرنے کے درپے ہیں
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف پوری قوم قومی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے ،پاکستان کے عوام نے دہشتگردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں ،پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کو اللہ تعالی نے معدنیات،موسموں ،سمندر اور ریگستانوں ،گیس ،تیل سے مالا مال کیا ہوا ہے ،ملک کو بہتر بنانے کیلئے نیتوں کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے ،دہشتگردبزدلانہ حملے کرکے پاکستانی عوام کو حوصلے پست نہیں کرسکتے ،دہشتگردوں کو انجام تک پہنچانے کیلئے حکومت ہر ممکن اقدامات کرے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکز اہلسنت سے جاری ایک بیان میں کیا ۔شاداب رضا نقشبندی کا کہنا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اسلام دشمن واستعماری قوتیں ملک کو کمزور کرنے کے درپے ہیں ،اسلام وملک دشمن قوتوں کو متنبہ کرتے ہیں وہ سازشوں سے باز آجائیں پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے ،پاکستان میں دہشتگردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے ،بھارت ملک میں مذہبی فسادات کرانے کی سازش کررہا ہے ،ملک میں ہونیوالے دہشتگرد حملوں میں بھارتی ایجنٹوں کا ہاتھ ہے ،بھارت کا گھناؤنا اسلام دشمن چہرہ بے نقاب ہوچکا ہے ، بھارت اقلیتوں بالخصوص مسلم نسل کشی کررہا ہے ،خطے میں ہونیوالی دہشتگردی چاہے وہ کشمیر میں ہو یابلوچستان میں بھارت کا ہاتھ ملوث ہوتا ہے ،پاکستان کی طرف میلی آنکھ رکھنے والوں کی آنکھ نکالنا اچھی طرح جانتے ہیں ،پاکستان ہماری پہچان اور شان ہے اس پر کسی طور بھی آنچ آنے نہیں دینگے ۔