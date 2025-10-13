محنت کش طبقہ کو چیلنجز اور مسائل درپیش،سعید غنی
سندھ قانون سازی میں تمام صوبوں میں سب سے آگے ہے ،صوبائی وزیر منظور کالونی میں فرنیچر گرینڈ سیل کے افتتاح کے موقع پرمیڈیا سے گفتگو
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر محنت و افرادی قوت و سماجی تحفظ سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ محنت کش طبقہ کو چیلنجز اور مسائل درپیش ہیں۔ وفاق لیبر کے معاملے پر بات کررہا ہے تو وہیں حکومت سندھ اس پر پہلے سے کام کررہی ہے ۔ سندھ قانون سازی میں تمام صوبوں میں سب سے آگے ہے ۔ محمدی فرنیچر مارکیٹ میں فرنیچر ایکسپو سے عوام کو اچھا اور سستا فرنیچر لاتعداد ورائٹی میں دستیاب ہوسکے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے محمدی فرنیچر مارکیٹ، منظور کالونی میں فرنیچر گرینڈ سیل کے افتتاح کے موقع پر کیا۔ صوبائی وزیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ محنت کش طبقہ کو چیلنجز اور مسائل درپیش ہیں۔
وفاق لیبر کے معاملے پر بات کررہا ہے تو وہیں حکومت سندھ اس پر پہلے سے کام کررہی ہے ۔ ایک سوال کے جواب میں سعید غنی نے کہا کہ کچھ روز قبل وفاق کی ایک کمیٹی کی جانب سے اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں دیگر صوبوں کے محکمہ لیبر کے افسران شریک ہوئے لیکن سندھ کی طرف سے میں نے بحیثیت وزیر شرکت کی۔ اس سے مزدوروں کے امور پر دیگر صوبوں اور سندھ کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ قانون سازی میں سب سے آگے ہے ۔ اس موقع پر محمدی فرنیچر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر چودھری محمد ذیشان شریف گجر نے کہا کہ 8 تا 12 اکتوبر تک جاری رہنے والی اس گرینڈ سیل میں ملک کے معروف فرنیچر برانڈز اور اعلیٰ معیار کے گھریلو و دفتری فرنیچر نمایاں رعایتوں کے ساتھ پیش کیے جائیں گے ۔ یہ سیل صارفین کو معیاری مصنوعات مناسب داموں میں فراہم کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فرنیچر کی نمائش اور گرینڈ سیل کا مقصد شہریوں کو معیاری مصنوعات فراہم کرناہے ۔