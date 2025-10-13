تعلیم کے شعبے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی،اسماعیل راہو
کراچی(این این آئی)سینئر وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز، محمد اسماعیل راہو سے پیپلز میڈیکل وِنگ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یونٹ کے سینئر رہنما محمد مشتاق کی قیادت میں ایک نمائندہ وفد نے ملاقات کی۔
وفد نے یونیورسٹی سطح پر درپیش مسائل اور ممکنہ اصلاحات پر بھی وزیرِ موصوف کی توجہ دلائی، جنہیں نہایت سنجیدگی سے سنا گیا۔محمد اسماعیل راہو نے وفد کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کے مثبت کردار اور تعلیمی میدان میں دلچسپی کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ صوبے میں اعلیٰ تعلیم کے نظام کو مزید بہتر بنانے ، طلبہ کو سہولیات فراہم کرنے اور تعلیمی اداروں میں شفافیت لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ۔پیپلز پارٹی، تعلیم کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے اور اس شعبے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔