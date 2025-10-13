چشمہ گوٹھ کے رہائشیوں کا گیس، لینڈ، بجلی اور پانی مافیا کے خلاف احتجاج
کراچی (اسٹاف رپورٹر)چشمہ گوٹھ کے رہائشیوں کی جانب سے گیس، لینڈ، بجلی اور پانی مافیا کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں سیاسی و سماجی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے مرد، عورتیں اور بچے بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور نعرے بازی کی۔
مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنما ممتاز علی عمرانی نے الزام لگایا کہ گیس انتظامیہ کے ٹھیکیداروں نے علاقے کے رہائشیوں سے فی گھر 40 ہزار روپے وصول کیے تاکہ گھروں میں گیس میٹر لگائے جائیں، لیکن افسوس کہ لاکھوں روپے لینے کے باوجود آج تک میٹر نصب نہیں کیے گئے ۔ ٹھیکیدار کروڑوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں لینڈ مافیا، پانی مافیا اور رکشہ مافیا نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ لینڈ مافیا غریبوں کے گھروں پر قبضہ کر کے انہیں بے گھر کر رہی ہے جبکہ دیگر مافیا نے روزمرہ زندگی کو سخت مشکل بنا دیا ہے ۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ چشمہ گاؤں کے مسائل کا نوٹس لیا جائے اور عوام کو مافیاؤں کے ظلم سے نجات دلائی جائے ۔