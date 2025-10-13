آرٹس کونسل میں پاکستان میوزک فیسٹیول کاشاندار اختتام
گلوکار وں نے اپنی آواز کا جادو جگا یا،لیجنڈز کوخراج عقیدت پیش کیا گیاورلڈ کلچر فیسٹیول ناممکن ٹاسک، 142 ملکوں سے فنکار آرہے ، احمد شاہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر )آرٹس کونسل کے زیر اہتمام تین روزہ پاکستان میوزک فیسٹیول2025 کا گزشتہ روز اختتام ہوا،معروف گلوکار غلام عباس، عروسہ علی، فیصل لطیف، عمران جاوید، سونیا خان، عمران ناشاداپنی آواز کا جادو جگا یا۔3 روز سے جاری پاکستان میوزک فیسٹیول میں دنیائے موسیقی کے لیجنڈز کو زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا گیا ۔ کامران ساگو، ڈاکٹر ہما میر، انینہ فدا، عابدہ حسین، حنیف اخلاق، صفدر ضیا، نوید تاج، شاہ رخ عباس اپنی سُریلی آواز میں پرفارم کیا۔آرٹس کونسل کی فضائیں تین دن تک صدا بہار گیتوں سے گونجتی رہی۔پاکستان میوزک فیسٹیول 2025ء کے آخری روز صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا کہ خوش ہونا ہمارا حق ہے ، یہاں ہماری فیملیز ہیں۔تین روزہ فیسٹیول ہم نے کیا ہے ، میں ایک سال سے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں ،ہم نے حیدر آباد میں 13 دن کا تھیٹر فیسٹیول کیا، اس سے پہلے حیدرآباد، سکھر اور کراچی میں آزادی فیسٹیولز کئے ۔ورلڈ کلچر فیسٹیول میں 142 ملکوں سے فنکار آرہے ہیں،یہ ایک ناممکن ٹاسک ہے ، آپ کا صوبہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے ۔کچھ پر ٹکٹ ہے کچھ فری ہیں۔2500 فلمیں ہمیں مل چکی ہیں۔تھیٹر ، میوزک کے ماسٹر ، فلم ڈائریکٹر سب یہاں آئیں گے ،بہت دنوں سے ہمارا بین الاقوامی، پاپ ،جین زی میوزک ہو رہا ہے ۔یہاں اتنے شاندار لوگ موجود ہیں، ہم نے اس میں کلاسیکل اور انسٹرومنٹل روک دیا ہے ،آپ سب نے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں 40 دن ہمارے ساتھ گزارنے ہیں۔