شہرمیں امید پیدا ہونا منافقین کو اچھا نہیں لگتا،میئر
اب وہ دور گزر گیا جب شہر پر بھتہ خوری اور بدانتظامی کا راج تھا عوام کے تعاون سے چارجڈ پارکنگ کا خاتمہ کر دوں گا،مرتضیٰ وہاب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ گزشتہ دو برسوں میں سخت فیصلے کیے گئے جن کے مثبت نتائج اب سامنے آ رہے ہیں،ہم نے باوضو اور باکردار لوگوں کو بتایا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیسے خدمت کی جاتی ہے ، منافقوں کو اچھا نہیں لگتا کہ شہر میں امید پیدا ہو رہی ہے مگر ہم عوامی تعاون سے یہ سفر جاری رکھیں گے ، میڈیا کو بھی اب یہ بتانا چاہیے کہ باتیں کون کرتا ہے اور کام کون کرتا ہے ۔ یہ بات انہوں نے ضلع وسطی کی یونین کونسل نمبر 7 اور 8 کی اندرونی گلیوں کے تعمیر کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ اس منصوبے کی مجموعی لاگت 16 کروڑ 1 لاکھ 36 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ، سڑک کی تعمیر کے لیے 50,000 مکعب فٹ میٹریل استعمال کیا جائے گا، سڑک کی استر کاری کے لیے 1,65,000 مربع فٹ رقبہ مختص کیا گیا ہے ، اب وہ دور گزر گیا جب شہر پر بھتہ خوری اور بدانتظامی کا راج تھا، شہر کے پتھارے ختم ہونا چاہئیں، سڑک اور فٹ پاتھ عوام کے لیے بنائے گئے ہیں نہ کہ تجاوزات کے لیے ، انہوں نے کہا کہ کے ایم سی پارکنگ کے پیسے نہیں لے رہی بلکہ ٹاؤن انتظامیہ وصول کر رہی ہے ، عوام کے تعاون سے چارج پارکنگ کا خاتمہ کر دوں گا۔