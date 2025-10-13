صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اردو بازار میں 18انچ سیوریج لائن کی تنصیب

  • کراچی
کراچی(این این آئی)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی خصوصی ہدایت پر اردو بازار میں سیوریج کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے 18 انچ سیوریج لائن کی تنصیب کا کام تیزی سے جاری ہے ۔

یہ منصوبہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے خصوصی تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے ۔18 انچ کی نئی لائن کی تنصیب کے بعد روڈنگ اور سکشن مشین کے ذریعے دیگر سیوریج لائنز کی صفائی اور بحالی کا کام بھی انجام دیا جائے گا۔ہم تہِہ دل سے میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب، چیف انجینئر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ آفتاب چانڈیو، ایس ای انور میمن ، ایکس ای این ندیم اور دیگر کے شکر گزار ہیں۔

