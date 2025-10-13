بھارتی ، افغانی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائیگا،سنی تحریک
پاکستان اپنے دفاع پرکوئی سمجھوتہ نہیں بلکہ ہر ممکن اقدامات کرے گا،ثروت اعجازپاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے ،بلال سلیم
کراچی(این این آئی)چیئرمین پاکستان سنی تحریک انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی بھارتی اور افغانی جارحیت کا بھرپور اور موثر جواب دینے کے لیے تیار ہے ۔ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا اور سرحدی سکیورٹی،دفاعی استعداد اور قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کئے جائیں گے ،پاکستان اپنے دفاع میں کسی قسم کی رعایت اختیار نہیں کرے گا۔اگر ہماری سرحدی سالمیت یا عوام کی سلامتی کو خطرہ پہنچایا گیا تو ہم فوری اور مناسب جواب دینے سے دریغ نہیں کریں گے ۔سرحدی معاملے اور قومی سلامتی کے حساس ایشوز میں حکومت اور متعلقہ ادارے مکمل چوکنا ہیں،اور ضرورت پڑنے پر مضبوط دفاعی قدم اٹھائیں گے ۔پاکستان اپنی سرحدوں، عوام اور خودمختاری کے دفاع میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔بھارت بھی سازشیں کررہا ہے ۔مرکزی صدر پاکستان سنی تحریک صاحبزادہ علامہ بلال عباس قادری کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے ۔مرکزی سیکرٹری جنرل صاحبزادہ علامہ بلال سلیم قادری نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے ۔ہمیں اپنی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، نظم و ضبط اور وطن سے محبت پر فخر ہے ۔ پاک فوج نے ہمیشہ ملکی دفاع، دہشت گردی کے خاتمے اور قدرتی آفات میں عوام کی خدمت کے ذریعے اپنی اہلیت ثابت کی ہے ۔