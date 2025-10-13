صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گینگ وار کارندے سمیت 6ملزمان گرفتار

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر )پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے لیاری گینگ وار کے کارندے اور دو مفرور سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔

 گینگ وار کے کارندے کو لیاری نوالین سے گرفتار کیا ، گرفتار ملزم سابقہ کونسلر ہے جس کے خلاف قتل ، اقدام قتل ، دہشت گردی ایکٹ اور ایکسپلوزو ایکٹ کے مقدمات درج ہیں ۔ تفصیلات کے مطابق کلاکوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے درجنوں سنگین مقدمات میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ، کلاکوٹ تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او محمد اسرار کے مطابق گرفتار ملزم محمد رمضان عرف رمضانی گلی نمبر 8 نوا لین کلاکوٹ لیاری سے گرفتار کیا گیا ۔

