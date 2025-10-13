صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث2 ملزمان گرفتار

  کراچی
اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث2 ملزمان گرفتار

کراچی (اے پی پی):شاہ لطیف پولیس کراچی نے گشت کے دوران کارروائی کر تے ہوئے اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث2مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے 2 پسٹلز بمعہ راؤنڈزاور نقدی برآمدکرلی۔

اتوارکو ترجمان ملیر پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں شہزاد اور عدنان شامل ہیں۔گرفتار ملزمان شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں ملوث تھے ۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی جبکہ برآمدشدہ اسلحہ کو فارنزک رپورٹ کیلئے روانہ کردیاہے ۔

