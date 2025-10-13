بھتہ مافیا کی سرگرمیوں میں اچانک اضافہ منظم سازش ہے ، صادق
کراچی(این این آئی)مہاجرقومی موومنٹ (پاکستان)کے مرکزی رہنماصادق ادریس نے آفاق احمد کی رہائشگاہ پر مہاجر اکابرین کے ایک وفد سے ملاقات کی جس میں انہوں نے کہاکہ شہر بھر میں بھتے کی پرچیوں کے ساتھ گولیوں کو بھیجوانے کا سلسلہ مزید تیز ہوچکا ہے۔
جو منظم سازش ہے معلوم ہوتی،کیونکہ جو لوگ نئے انتظامی یونٹ کی مخالفت کررہے ہیں وہ ہی شہر کا امن تباہ کرکے صوبے کے قیام میں رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹ کے قیام کا مقصد وسائل و اختیارات کی شفاف انداز میں نچلی سطح تک منتقلی اور انتظامی امور کو مثبت طریقہ کار سے چلانا ہوتا ہے جسے دھرتی ماں کی تقسیم کہہ کر سندھی بھائیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جس کو سندھی بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ۔بھتے کی کارروائیوں میں اچانک شدت آجانا ناصرف تاجر برادری کیلئے باعث تشویش ہے بلکہ شہری سندھ کے عوام میں بھی ایک بار پھر خوف کی فضا قائم ہوگئی ۔