ری لنکا کے نو مقرر قونصل جنرل کے اعزاز میں ظہرانہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کے ایچ اے بزنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز اور کنزیومرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے اشتراک سے سفارتی ظہرانہ کا انعقاد کیا گیا۔
جو سری لنکا کے نئے تعینات قونصل جنرل، سنجیوا پٹیویلا کے اعزاز میں منعقد ہوا۔اس پر وقار تقریب میں مختلف ممالک کے معزز سفارتکاروں نے شرکت کی جن میں عمان، مراکش اور یمن کے قونصل جنرلز، سابق صوبائی وزیرِ داخلہ بریگیڈیئر (ر) حارث نواز، کراچی چیمبرکے سابق صدر شمیم فِرپو، انگلش اسپیکنگ یونین کے صدر پرویز مدرساوالا، جیلانی یوسف، عتیق الرحمن سمیت دیگر شخصیات شامل تھیں۔مہمانِ خصوصی عرفان سومرونے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ کے لیے اس نوعیت کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔