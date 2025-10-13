ادارہ امراض قلب کا ملازمین اور اہلِ خانہ کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی کا اعلان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)قومی ادارہ برائے امراضِ قلب (این آئی سی وی ڈی) نے اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے جامع ہیلتھ انشورنس پالیسی کا اعلان کیا ہے ۔
اس منصوبے کے تحت ملازمین کے شوہر/بیویاں، بچے اور والدین بھی انشورنس پالیسی میں شامل ہوں گے ، تاکہ این آئی سی وی ڈی کے تمام ملازمین اور ان کے اہلِ خانہ کو مکمل طبی تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔اس انشورنس پالیسی کے ذریعے این آئی سی وی ڈی کے ملازمین اور ان کے اہلِ خانہ ملک بھر کے متعدد اسپتالوں اور طبی مراکز سے علاج کی سہولت حاصل کر سکیں گے ۔ پالیسی میں داخلے ، ایمرجنسی علاج، سرجری اور دیگر ضروری طبی خدمات شامل ہوں گی۔اس موقع پر پروفیسر طاہر صغیر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر این آئی سی وی ڈی نے کہا کہ این آئی سی وی ڈی میں ہمارا یقین ہے کہ ہمارے ملازمین کی صحت اور خوشحالی براہِ راست اس معیارِ خدمت سے جڑی ہے جو ہم اپنے مریضوں کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہیلتھ انشورنس پالیسی اُن کی انتھک محنت، لگن اور جذبہِ خدمت کا اعتراف ہے ۔