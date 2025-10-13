تیز رفتار کا رالٹ گئی ،ماں بیٹی سمیت تین خواتین جاں بحق
کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)شارع فیصل اسٹارگیٹ کے قریب تیزرفتارگاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، افسوسناک حادثے میں ماں بیٹی سمیت تین خواتین جاں بحق جبکہ ایک نوجوان زخمی ہوا، جاں بحق خواتین اور زخمی گاڑی میں سوار تھے ۔حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں ماں بیٹی اور کزن شامل ہے ۔ حادثے میں گاڑی مکمل تباہ ہو گئی، پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ ممکنہ طورپر تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔اتوارکی علی الصبح ائرپورٹ تھانے کے علاقے شارع فیصل ملیر اسٹارگیٹ کے قریب تیزرفتارگاڑی رجسٹریشن نمبر ‘بی جی کیو 469’ ڈرائیور سے بے قابو ہونے کے بعد الٹ گئی تھی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار ایک خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ 2خواتین سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں تشویشناک حالت میں جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔اسپتال منتقلی کے بعد مزید 2 خواتین دوران علاج دم تور گئیں، خوفناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والی خواتین کی شناخت 50 سالہ اسماء زوجہ غلام طارق، 19 سالہ منتہا دختر غلام طارق اور 22 سالہ فریال شایان کے نام سے ہوئی۔ زخمی نوجوان کی شناخت اویس کے نام سے کی گئی۔ حادثے میں جاں بحق اور زخمی افراد ملیرلیاقت مارکیٹ کے قریب کے رہائشی تھے ۔علاوہ ازیں ٹاور کے علاقے میں قائم ایدھی سینٹر کے سامنے تیز رفتار ڈمپر نے راہ گیروں اور موٹر سائیکل سوار کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ ایدھی کے رضا کار سمیت 3 افراد زخمی ہوگئے جس میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔حادثے کے بعد مشتعل افراد نے پتھراؤ کر کے ڈمپر کے شیشے توڑ دیئے ۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفی کی شناخت 25 سالہ باسط علی کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 55 سالہ شفیق ، 28 سالہ جنید اور ایدھی کے رضا کار روشن کے نام سے ہوئی جنہیں طبی امداد فراہم کی جارہی ہے ۔ ایس ایچ او کھارادر پون کمار نے بتایا کہ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کرلیا ۔انہوں نے بتایا کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پالیا ہے اور ڈمپر کو تھانے منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس جائے وقوعہ اور اسپتال میں زیر علاج زخمیوں سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے ۔