صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استغاثہ کے گواہان پیش نہ ہونے پر عدالت کی برہمی

  • کراچی
استغاثہ کے گواہان پیش نہ ہونے پر عدالت کی برہمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی میں مصطفی عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔۔۔

 عدالت میں ملزم کامران قریشی کوویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہان پیش نہ ہوسکے جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گواہان کی غیر حاضری مقدمے کی کارروائی میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے ۔ عدالت نے استغاثہ کو آئندہ سماعت پر تمام گواہان کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گندم کی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے سخت اقدامات کرنے کا حکم

جہانزیب اعوان کا آؤٹ سورس گورنمنٹ پرائمری سکول کا اچانک دورہ

سیلاب سے متاثرہ 41میں سے 26دیہات کا سروے مکمل

تعلیمی اداروں کے اطراف تجاوزات ،پارکنگ ختم نہ ہوسکی

الیکٹرک بسوں نے ٹرانسپورٹروں میں بے چینی بڑھا دی

گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد،باندھ کر زیورات ،نقدی لوٹ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس