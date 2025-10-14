استغاثہ کے گواہان پیش نہ ہونے پر عدالت کی برہمی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی میں مصطفی عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔۔۔
عدالت میں ملزم کامران قریشی کوویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ کے گواہان پیش نہ ہوسکے جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ گواہان کی غیر حاضری مقدمے کی کارروائی میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے ۔ عدالت نے استغاثہ کو آئندہ سماعت پر تمام گواہان کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم دیا۔