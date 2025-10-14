بچیوں کو جدید تعلیم کی فراہمی پی پی منشور کا حصہ،سعید غنی
زیب ٹیک نوجوانوں کو آئی ٹی، فنی تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ کے لئے کوشاں صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سے وحیدہ مہیسر کی قیادت میں وفد کی ملاقات
کراچی (این این آئی)وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ کراچی کے پسماندہ علاقہ میں وہاں کے نوجوانوں بالخصوص بچیوں کو جدید تعلیم کی فراہمی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو زیبسٹ زیب ٹیک کی ایگزیکٹو ڈائریکٹروحیدہ مہیسر کی قیادت میں آنے والے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفد میں ہیڈ آف چیپٹرنورالعین چانڈیوو دیگر شامل تھے ۔ صوبائی وزیرنے کہا کہ زیبٹیک جی پی آئی اعظم ٹاؤن کی کارکردگی بلاشبہ قابل رشک ہے ۔ کراچی کے پسماندہ علاقہ میں وہاں کے نوجوانوں بالخصوص بچیوں کو جدید تعلیم کی فراہمی پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے ۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ زیبسٹ کا زیب ٹیک نوجوانوں کو آئی ٹی، مختلف فنی تعلیم اور ووکیشنل ٹریننگ کی فراہمی کے لئے کوشاں ہے اور سندھ حکومت اس سلسلے میں زیبسٹ کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی اور ہم مل کر کام کریں گے ۔ سعید غنی نے کہا کہ زیبسٹ زیب ٹیک اعظم بستی چیپٹر کے لئے سولر کی فراہمی اور یہاں کے بچوں کو تمام شعبوں میں تعلیم کی مفت فراہمی ہے لئے بھی جلد ہی وزیر اعلی سندھ سے بات کرکے اس معاملہ کو حل کروایا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے آئے ہوئے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ منتخب نمائندوں کو بھی پابند کیا جارہا ہے کہ وہ زیبسٹ زیب ٹیک کے اعظم بستی چیپٹر کا وقتا فوقتا دورہ کریں۔