میٹرک بورڈ میں خواتین افسران کو ہراساں کرنیکا انکشاف
سابق سیکریٹری کے خلاف شکایات درج ،چیئرمین بورڈکاتحقیقات کاحکم ،کمیٹی قائمقائم مقام ناظم امتحانات انکوائری افسر مقرر،وائس ریکارڈنگ شواہد کے طور پر شامل
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)میٹرک بورڈ کراچی میں افسر کی جانب سے خواتین افسران کو ہراساں کرنے کا انکشاف ہوا ہے ۔ بورڈ انتظامیہ کے مطابق سابق سیکریٹری میٹرک بورڈ ڈاکٹر نوید احمد کے خلاف ہراسانی کی شکایات درج کروائی گئی ہے ۔ انتظامیہ کے مطابق متعدد خواتین ملازمین کی جانب سے چیئرمین ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی غلام حسین سوہو کو تحریری طور پر شکایات جمع کروائی گئی۔ شکایت کنندگان نے سابق سیکریٹری ڈاکٹر نوید احمدکے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ اس حوالے سے خط کے متن کے مطابق چیئرمین ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی غلام حسین سوہو نے تحقیقات کے لئے خط جاری کر دیا۔ خط کے متن کے مطابق ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ کے تحت سابق سیکریٹری کے خلاف تحقیقات کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ خط کے متن کے مطابق چیئرمین میٹرک بورڈ نے سابق سیکریٹری کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے ۔ قائم مقام ناظم امتحانات حمزہ خان تگڑ کو انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا ہے ، ہائر سیکنڈری اسکول کی خاتون پرنسپل بھی انکوائری میں بطور رکن شامل ہیں۔ متن کے مطابق شواہد کے طور پر وائس ریکارڈنگ اور فون کالز کی ریکارڈنگ، خاتون افسر کو دوستی اور تعلق کے لئے مجبور کرنے کے شواہد بھی فراہم کیے گئے ہیں ۔ڈاکٹرنوید احمد نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرکے خواتین کو ہراساں کیا۔ بورڈ ذرائع کے مطابق سابق سیکریٹری میٹرک بورڈ کے خلاف انکوائری کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ۔