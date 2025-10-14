کم عمر چنگچی ڈرائیورز، ڈبل پارکنگ اور تیز رفتاری کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی ٹریفک پولیس نے چنگچی رکشہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی اور ایک رکشے میں پانچ سے زائد مسافروں پر پابندی جب کہ ڈبل پارکنگ، تیز رفتاری اور ون وے پر سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔
ڈی آئی جی ٹریفک کراچی کے دفتر میں ہونے والے اجلاس میں ٹریفک حکام اور ٹرانسپورٹرز نمائندگان نے شرکت کی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین سے مکمل آگاہی دی جائے گی تاکہ حادثات اور خلاف ورزیوں میں کمی لائی جا سکے ۔شہر بھر میں ڈبل پارکنگ، غلط پارکنگ، تیز رفتاری اور ون وے کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا اعلان کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ فیس لیس ای چالان سسٹم کے تحت بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی ۔ ٹرانسپورٹرز نمائندگان نے ای ٹکٹنگ سسٹم کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے ٹریفک پولیس سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور ڈرائیورز کی تربیت کے لیے مشترکہ پروگرام پر اتفاق کیا ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام منی بسوں اور کوچز میں 27 اکتوبر 2025 تک جی پی ایس ٹریکر لازمی نصب کروائیں گے ۔