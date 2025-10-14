صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی ستھرائی نظام مرحلہ وار بہتر کررہے ،ایم ڈی سالڈ ویسٹ

  • کراچی
صفائی ستھرائی نظام مرحلہ وار بہتر کررہے ،ایم ڈی سالڈ ویسٹ

چیلنجز درپیش،صورت حال پر بھی قابو پانے کی کوشش کررہے ہیں ، طارق نظامانی ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ افسران کا مطالعاتی دورہ، سالڈبورڈ کی کارکردگی کو سراہا

کراچی (این این آئی)ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران اور پروبیشنری افسران پر مشتمل وفدنے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں مطالعاتی دورہ کیا۔ اس موقع پر منیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے تفصیلی بریفنگ میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے زیرانتظام کچرا اٹھانے کے مکمل آپریشن سے آگاہ کرتے ہوئے فرنٹ اینڈ کلیکشن، کچرے کے ڈسپوزل کے طریقے کار، ای آر پی مانیٹرنگ کلاڈ سسٹم، کمپلین ایپ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کی کارکردگی پر مکمل بریفنگ دی۔انہوں نے بتایا کہ گھر گھر سے کچرا اٹھانے کے آپریشن کاآغازکیاہے ، مرحلہ وار صفائی ستھرائی کے نظام میں بہتری کیلئے اقدامات کئے جارہے ۔علاوہ ازیں ضلع شرقی میں کام کرنے والی کمپنی کے معاہدے میں کچرے کو علیحدہ علیحدہ اٹھانے کیلئے حکمت عملی بنائی گئی ہے ۔اس کیلئے الگ الگ ڈسٹ بن اورقابل استعمال کچرے کو علیحدہ کیا جائے گا، تقریبا 200 ٹن کچرے کو ری سائیکل کرنے کا پلان بھی شامل ہے ۔ شرکا کے سوال کے جواب میں ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے بتایا کے گھر گھر سے کچرا اٹھانے میں غیرقانونی طریقے سے کچرا اٹھانے والے گروہ(انفارمل سیکٹر)کی وجہ سے چیلنجز ہیں۔ حکومت سندھ کے تعاون سے سندھ سالڈ ویسٹ اس صورت حال پر بھی قابو پانے کی کوشش کررہا ہے ۔وفد نے نے ایم ڈی سالڈویسٹ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہاں پر دی گئی معلومات یقینن انکے لئے مفید ہے اور شہر کراچی میں سالڈ ویسٹ کی کارکردگی اچھی ہے ۔

 

