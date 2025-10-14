صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک کے وکیل کی غیر حاضری پر سماعت ملتوی

  • کراچی
کے الیکٹرک کے وکیل کی غیر حاضری پر سماعت ملتوی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی کو صوبائی محتسب کے عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل کی سماعت کے الیکٹرک کے وکیل کی غیر حاضری کے باعث بغیر کارروائی کے ملتوی کردی گئی۔۔۔

 عدالت نے سماعت 30 اکتوبر تک مؤخر کردی۔ صوبائی محتسب نے کے الیکٹرک کی سابق خاتون افسر کی جانب سے دائر ہراسانی کی شکایت پر کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی کو عہدے سے ہٹانے اور جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف مونس علوی نے سندھ ہائیکورٹ سے رجوع کیا تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس