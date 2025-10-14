کے الیکٹرک کے وکیل کی غیر حاضری پر سماعت ملتوی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی کو صوبائی محتسب کے عہدے سے ہٹانے کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل کی سماعت کے الیکٹرک کے وکیل کی غیر حاضری کے باعث بغیر کارروائی کے ملتوی کردی گئی۔۔۔
عدالت نے سماعت 30 اکتوبر تک مؤخر کردی۔ صوبائی محتسب نے کے الیکٹرک کی سابق خاتون افسر کی جانب سے دائر ہراسانی کی شکایت پر کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی کو عہدے سے ہٹانے اور جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف مونس علوی نے سندھ ہائیکورٹ سے رجوع کیا تھا ۔