ملیر 15میں ٹرین کی ٹکر سے خاتون جاں بحق
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ملیر 15 میں ٹرین کی ٹکرسے خاتون جاں بحق ہوگئی۔تفصیلات کے مطابق ڈرگ روڈ ریلوے پولیس چوکی کی حدود ملیر 15 ریلوے لائن کے قریب ٹرین کی زد میں آکر خاتون جاں بحق ہوگئی۔۔۔
ریلوے پولیس اور ریسکیو عملے نے موقع پر پہنچ کر خاتون کی لاش ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی جہاں متوفیہ کی شناخت 33 سالہ انیتا زوجہ وکی کے نام سے ہوئی۔ریسکیو حکام کے مطابق ریلوے پولیس کا کہنا تھا کہ متوفیہ ریلوے پٹڑی عبور کررہی تھی کہ ٹرین کی زد میں آگئی۔ تاہم پولیس مزید جانچ کررہی ہے ۔