الخدمت کے تحت انٹرن شپ پروگرام مکمل، اسناد تقسیم
پروگرام 8ہفتے جاری رہا، یونیورسٹیز کے 384طلبہ وطالبات نے حصہ لیاآج کا نوجوان با صلاحیت ،انہیں اظہار کے مواقع کی ضرورت ، نوید علی بیگ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)الخدمت کراچی کے والنٹیر مینجمنٹ پروگرام کے تحت سمر انٹرن شپ پروگرام 2025 کیلئے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام مقامی ہال میں کیا گیا۔انٹرن شپ پروگرام میں شہر کی سرکاری ونجی یونیو رسٹیز کے 384 طلبہ وطالبات نے حصہ لیا۔پروگرام کا مقصدانڈسٹریز اور تعلیمی اداروں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائرایجوکیشن کمیشن قواعد کے مطابق ڈگری کے حصول کیلئے مطلوبہ انٹرن شپ کروانا تھا۔انٹرن شپ پروگرام الخدمت کے 13شعبہ جات میں کروایا گیا۔خصوصی تقریب میں انٹرنیز نے اپنے منصوبوں کی پریزنٹیشنز پیش کیں، جن میں انہوں نے پروگرام کے دوران حاصل ہونے والی تخلیقی صلاحیتوں اور خدمتِ انسانیت کے جذبے کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر نوجوانوں کی کارکردگی کو سراہا گیا اور اُنہیں تعریفی اسناد دی گئیں۔تقریب میں ڈائریکٹر واش پروگرام گوہرالاسلام اور مختلف شعبہ جات کے منیجرزاور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی چیف ایگز یکٹو الخدمت کراچی نوید علی بیگ نے کہا کہ آج کا نوجوان بہت با صلاحیت ہے ،انہیں اظہار کے مواقع کی ضرورت ہے ،زندگی انسان کو بہت سے مواقع فراہم کر تی ہے ،یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان ہی مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے کام کرتے ہیں یا انہیں ضائع کرتے ہیں۔ نوید علی بیگ نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ سیکڑوں نوجوان بطور رضاکار الخدمت کا حصہ بن رہے ہیں اور خدمت کا خلق کا کام کر رہے ہیں،یہ نوجوان اپنی مرضی اور خوشی سے رضائے الٰہی کے حصول کیلئے خدمت خلق کیلئے نکلے ہیں۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر راشد قریشی نے کہا کہ الخدمت نوجوانوں کی رہنمائی اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ان کے ساتھ ہے ۔