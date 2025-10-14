صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوئے کے اڈے پر چھاپہ 21قمار باز گرفتار

  • کراچی
کراچی(اے پی پی) سعید آباد پولیس نے داد گوٹھ میں واقع خالی پلاٹ میں قائم جوئے کے اڈے پر چھاپہ مارکر 21قمار بازوں کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے سٹہ کی پرچیاں، تاش اور داؤ پر لگی رقم 76ہزار 650روپے برآمد کرلی۔۔۔

پیرکوایس ایس پی کیماڑی کے مطابق گرفتار جواریوں میں سلیم ولد محمد سعید، سجاد ولد جاوید، سمیر ولد عبدالسلام، ثمر احمد ولد امیر، حیدر ولد بابا، منور علی ولد حاجی محمد علی، سلمان ولد حاجی محمد علی، عارف ولد عمران، ابرار ولد ارشد، فراز ولد راج، عبدالرحمن ولد عبدالرشید، امجد ولد عبدالمجید، ریاض ولد جاوید، رضوان ولد سمیع، سجاد ولد عبدالحمید، سمیع ولد سوہیل، عمران ولد عبدالرزاق، آصف ولد علی، امان اﷲ ولد امام بخش، بابر ولد یاد محمداور طارق ولد لطیف شامل ہیں۔

 

