سعودی کمپنی کی کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کا خیرمقدم
نئے مالکان کے ٹیک اوور سے پہلے کے الیکٹرک کا صاف و شفاف آڈٹ کیا جائےتین کروڑ کی آبادی والے صنعتی شہر کو قابل بھروسہ آپریٹر کی ضرورت ،پاسبان
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد، کراچی کے رہنما سردارذوالفقار، قیوم شعبان اور سجاول خان مروت نے مشترکہ بیان میں سعودی کمپنی کی طرف سے کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ سعودی کمپنی کی کے الیکٹرک کی خریداری سے کراچی والوں کے لئے بجلی کے مسائل حل ہو جائیں گے ۔ ابراج گروپ نے کے الیکٹرک کو تباہ و برباد کردیا اور کارکردگی نیچے چلی گئی۔ تین کروڑ کی آبادی والے صنعتی شہر کو قابل بھروسہ آپریٹر کی ضرورت ہے ۔ روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں ڈبونے والے سازشی عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔ پیپلز پارٹی نے مجرمانہ حد تک کے الیکٹرک کو تحفظ دیا۔ نئے مالکان کے ٹیک اوور سے پہلے بین الاقوامی کمپنی کے ذریعے کے الیکٹرک کا صاف و شفاف آڈٹ کیا جائے ۔ کے الیکٹرک سے زائد بلنگ کی وصولی کرکے ۔رقوم صارفین کو واپس کی جائیں۔ پاکستان میں بین الاقوامی کمپنیوں کو کھلی لوٹ کھسوٹ کی اجازت دینا پاکستان کی خودمختاری پر کاری ضرب ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری مفید ہے مگر قومی مفادات، قانونی حدود اور عوامی مفاد کو مجروح کرنے والی کسی بھی شق سے بچا جائے ۔ معاہدوں میں ایسی شقیں نہ رکھی جائیں جو پاکستان کی خودمختاری یا عوامی مفاد کو غیر ضروری طور پر متاثر کریں۔ متعلقہ قومی اور صوبائی ریگولیٹری ادارے ، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صارفین کے نمائندے اس عمل میں مکمل طور پر شمولیت کریں ۔