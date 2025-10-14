تعلیمی اداروں میں قبل از وقت چھٹی
کراچی(این این آئی) شہر کے متعدد اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں قبل از وقت چھٹی دیے جانے جبکہ سوشل میڈیا پر مختلف علاقوں میں احتجاج سے متعلق کراچی پولیس کا ردعمل سامنے آگیا۔۔۔
ترجمان ایس ایس پی کورنگی کے مطابق شہریوں سے اپیل ہے کہ کسی بھی قسم کی من گھڑت یا غیر مصدقہ اطلاعات پر دھیان نہ دیں۔ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال کی صورت میں فوری طور پر 15 مددگار پولیس پر اطلاع دیں، پولیس آپ کی خدمت اور تحفظ کے لیے ہر لمحہ تیار ہے ۔ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق نیو کراچی کے مختلف علاقوں میں تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی اور ٹریفک کی روانی بحال ہے ۔نیو کراچی سندھی ہوٹل پر مشتعل مظاہرین کے پتھراو اور جلاو گھیراو پر پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔