صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی وزیر کا حوالہ دینے والے کارپینٹر پر جرمانہ

  • کراچی
بھارتی وزیر کا حوالہ دینے والے کارپینٹر پر جرمانہ

درخواست بے بنیاد، غیر سنجیدہ اور عدالتی وقت کے ضیاع کے مترادف قرار رینجرز کو مقدمے کے اندراج کے اختیارات سے متعلق درخواست مسترد

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے شہر میں اسٹریٹ کرائم اور رینجرز کو مقدمات درج کرنے کے اختیارات دینے سے متعلق شہری کی درخواست کو ناقابلِ سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کردیا اور درخواست گزار پر 25 ہزار روپے جرمانہ عائد کردیا۔ سندھ ہائیکورٹ میں شہری ندیم نے درخواست دائر کی تھی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوچکا ہے شہریوں کو روزانہ لوٹا اور قتل کیا جا رہا ہے ۔ عدالت پولیس اور رینجرز کو فوری کارروائی کا حکم دے اور شہریوں کا قتل عام روکا جائے ۔ درخواست میں مزید استدعا کی گئی تھی کہ عدالت درخواست گزار کو جرائم کی روک تھام سے متعلق آفیشنل میٹنگز میں شریک کرنے کا حکم بھی دے ۔ سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جس پر شہری ندیم نے جواب دیا کہ وہ کارپینٹر ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اپنی درخواست پڑھی بھی ہے ؟ پڑھیے ، خود دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے ۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ بھارتی وزیر دفاع نے میڈیا پر شہر میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے ۔ قائم مقام چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ عدالت میں بھارتی وزیر کا حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ آخر کس کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے عدالت آئے ہیں؟ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست بے بنیاد، غیر سنجیدہ اور عدالتی وقت کے ضیاع کے مترادف ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن سے ملحقہ 3 کلو میٹر کی ریویمپنگ منظور

لائبریریوں کی ترویج و ترقی ، متعدد اہم اقدامات کی منظوری

بچوں کو معذوری سے بچائیں ، قطرے پلوائیں، ڈی سی قصور

انسٹیٹیوٹ آف ڈائیبٹیز اینڈ اینڈو کرونولوجی کو بر وقت مکمل کرنیکی ہدایت

بین الاقوامی کانفرنس برائے اپلائیڈ زوالوجی کا افتتاح

قریبی شہروں کو ای بس، میٹرو ٹرین سے منسلک کرنیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس