بھارتی وزیر کا حوالہ دینے والے کارپینٹر پر جرمانہ
درخواست بے بنیاد، غیر سنجیدہ اور عدالتی وقت کے ضیاع کے مترادف قرار رینجرز کو مقدمے کے اندراج کے اختیارات سے متعلق درخواست مسترد
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے شہر میں اسٹریٹ کرائم اور رینجرز کو مقدمات درج کرنے کے اختیارات دینے سے متعلق شہری کی درخواست کو ناقابلِ سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کردیا اور درخواست گزار پر 25 ہزار روپے جرمانہ عائد کردیا۔ سندھ ہائیکورٹ میں شہری ندیم نے درخواست دائر کی تھی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوچکا ہے شہریوں کو روزانہ لوٹا اور قتل کیا جا رہا ہے ۔ عدالت پولیس اور رینجرز کو فوری کارروائی کا حکم دے اور شہریوں کا قتل عام روکا جائے ۔ درخواست میں مزید استدعا کی گئی تھی کہ عدالت درخواست گزار کو جرائم کی روک تھام سے متعلق آفیشنل میٹنگز میں شریک کرنے کا حکم بھی دے ۔ سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جس پر شہری ندیم نے جواب دیا کہ وہ کارپینٹر ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ نے اپنی درخواست پڑھی بھی ہے ؟ پڑھیے ، خود دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے ۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ بھارتی وزیر دفاع نے میڈیا پر شہر میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے ۔ قائم مقام چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ عدالت میں بھارتی وزیر کا حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ آخر کس کے مفاد کو پورا کرنے کے لیے عدالت آئے ہیں؟ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست بے بنیاد، غیر سنجیدہ اور عدالتی وقت کے ضیاع کے مترادف ہے ۔