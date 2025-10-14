ضلعی پولیس کے 28مقابلے ،3ڈاکو ہلاک،زخمیوں سمیت44 ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گزشتہ ہفتے کے دوران شہر میں انسداد جرائم کے دوران ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 28 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈکیت ہلاک جبکہ 36 زخمی ڈاکوؤں سمیت 44 ملزمان کو گرفتارکیا گیا۔۔۔
گرفتار ملزمان سے 39 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 18 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساوتھ زونز میں مجموعی طور پر 846 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔پولیس کیجانب سے منشیات کیخلاف جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 22 کلو 840 گرام چرس، آئس/کرسٹل اور ہیروئن برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 132 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بمعہ ایمونیشن برآمد کیا گیا۔کراچی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر چھینی و چوری شدہ 29 موٹرسائیکلیں اور 3 بڑی گاڑیاں برآمد کیں۔