رینجرز وواٹر کارپوریشن کا مشترکہ آپریشن، 8کنکشن منقطع
سی او او واٹر کارپوریشن کاناظم آباد کا دورہ ،جاری آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا پانی چوری قلتِ آب کی وجہ ، کارروائی جاری رہے گی،انجینئر اسداللہ خان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سی او او واٹر کارپوریشن انجینئر اسداللہ خان نے رینجرز کے اعلیٰ حکام کے ہمراہ ناظم آباد کا دورہ کیا، جہاں پانی چوری کے خاتمے اور پانی کی منصفانہ فراہمی کے لیے جاری آپریشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دورے کے دوران صدر سائٹ ایسوسی ایشن احمد عظیم اور سلیم بارک بھی موجود تھے ۔ سی او او واٹر کارپوریشن نے سائٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو آپریشن کی پیش رفت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اور مستقبل کی حکمتِ عملی پر روشنی ڈالی۔ انجینئر اسداللہ خان کا کہنا تھا کہ رینجرز نے اس آپریشن کی کامیابی میں کلیدی اور مثالی کردار ادا کیا جبکہ اینٹی تھیفٹ سیل واٹر کارپوریشن نے بھی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مشترکہ کارروائی کے دوران 8 غیر قانونی کنکشنز منقطع کیے گئے ۔ انہوں نے کہا کہ پانی چوری شہر میں پانی کی قلت کی بڑی وجہ ہے اور اس غیر قانونی عمل کے باعث عام شہریوں کو پانی کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے واضح احکامات کے مطابق پانی چوری کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس غیر قانونی عمل میں ملوث عناصر کے خلاف کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دوسری جانب سائٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے رینجرز اور واٹر کارپوریشن کی کامیاب کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات شہر کے مفاد میں نہایت اہم اور قابلِ ستائش ہیں۔