پپری میں نو تعمیر شدہ گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج کا افتتاح
طلباء کو اعلیٰ تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کیلئے ڈگری کالج کا قیام تاریخی قدم آج کے جدید دور میں تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں،جام عبدالکریم جوکھیو
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سردار جام عبدالکریم بجار جوکھیو، سابق صوبائی وزیر و رکن سندھ اسمبلی محمد ساجد جوکھیو اور جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو نے پیر کے روز پپری میں نو تعمیر شدہ گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں بڑی تعداد میں علاقہ معززین، سیاسی و سماجی شخصیات اور طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی جام عبدالکریم جوکھیو اور محمد ساجد جوکھیو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پپری کے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ڈگری کالج کا قیام ایک تاریخی قدم ہے ۔ اس سے قبل علاقے کے طلبہ کو تعلیم کے لیے کراچی کے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا، جس کے باعث بہت سے طلبہ میٹرک کے بعد تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے تھے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے ، تعلیم کے بغیر انسان ادھورا ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں خصوصاً لڑکیوں کو لازمی تعلیم دلوائیں، کیونکہ آج کے جدید دور میں تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تقریب میں ستار خلیفو ستار بٹ ،ڈائریکٹر جنرل سندھ کالجز اینڈ انسپیکشن پروفیسر ریاضت حسین برڑو، ڈی ای او ملیر اقبال میمن، پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے صدر ڈاکٹر عظمت لوند، علی محمد گبول، امن دین جوکھیو، فیصل شیخ، محمد عرس کھیڑو، غلام نبی حمایتی، جمال واحد جوکھیو سمیت دیگر پارٹی رہنما اور معززین بھی موجود تھے ۔