عوام افواہوں پر کان نہ دھریں،وزیر داخلہ

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر داخلہ سندھ ضیا لنجار کا کہنا ہے کہ عوام کراچی میں افراتفری سے متعلق افواہوں پر کان نہ دھریں، اشتعال انگیزی اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔۔۔

 قانون کی رٹ کے خلاف جانے والوں سے دفعہ 144 کے تحت نمٹا جائے ۔اپنے بیان میں ضیا لنجار نے کہا کہ پولیس کو شہر کے مختلف مقامات پر مستعد اور الرٹ رکھا جائے ، اینٹی رائٹس دستوں کو تیار رکھا جائے ۔کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ کراچی میں کسی بھی جگہ احتجاج نہیں ہو رہا۔

 

سرگودھا

گندم کی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے سخت اقدامات کرنے کا حکم

جہانزیب اعوان کا آؤٹ سورس گورنمنٹ پرائمری سکول کا اچانک دورہ

سیلاب سے متاثرہ 41میں سے 26دیہات کا سروے مکمل

تعلیمی اداروں کے اطراف تجاوزات ،پارکنگ ختم نہ ہوسکی

الیکٹرک بسوں نے ٹرانسپورٹروں میں بے چینی بڑھا دی

گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد،باندھ کر زیورات ،نقدی لوٹ لی

