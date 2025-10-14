عوام افواہوں پر کان نہ دھریں،وزیر داخلہ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر داخلہ سندھ ضیا لنجار کا کہنا ہے کہ عوام کراچی میں افراتفری سے متعلق افواہوں پر کان نہ دھریں، اشتعال انگیزی اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔۔۔
قانون کی رٹ کے خلاف جانے والوں سے دفعہ 144 کے تحت نمٹا جائے ۔اپنے بیان میں ضیا لنجار نے کہا کہ پولیس کو شہر کے مختلف مقامات پر مستعد اور الرٹ رکھا جائے ، اینٹی رائٹس دستوں کو تیار رکھا جائے ۔کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو نے نجی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ کراچی میں کسی بھی جگہ احتجاج نہیں ہو رہا۔