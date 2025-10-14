مرتضیٰ وہاب میئرز فورم میں شرکت کے لیے جاپان روانہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب 2025 کے بین الاقوامی میئرز فورم میں شرکت کے لیے ٹوئیوٹا سٹی، جاپان روانہ ہوگئے ہیں۔ یہ عالمی سطح کا اہم اجلاس 14 اکتوبر سے 16 اکتوبر 2025ء تک منعقد ہوگا۔۔۔
یہ بین الاقوامی فورم دنیا بھر کے شہروں کے سربراہان، شہری منصوبہ سازوں اور پالیسی سازوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گا، جہاں اقوام متحدہ کے 2030 ایجنڈا برائے پائیدار ترقی اور ایس ڈی جیز پر عمل درآمد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا، خاص طور پر شہروں، قصبوں اور نواحی علاقوں میں ترقیاتی حکمتِ عملیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔میئر مرتضیٰ وہاب فورم کے دوران موسمیاتی تغیرات اور شہری لچک کے موضوع پر منعقدہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کریں گے ، جہاں وہ کراچی میں جاری ماحولیاتی اقدامات اور پائیدار ترقی کے منصوبوں پر روشنی ڈالیں گے ۔