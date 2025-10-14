اہم شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر واٹر بورڈ انجینئر معطل
چیف سیکریٹری کی واٹر کارپوریشن کو نکاسی آب کے نظام کی فوری بہتری کی ہدایت صفائی و نکاسی آب کے مسائل پر غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، آصف حیدر شاہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ پر سیوریج پانی کے جمع ہونے کے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے متعلقہ انجینئر کو معطل کرنے کا حکم دیا ہے ۔ ترجمان چیف سیکریٹری سندھ کے مطابق، چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے شہر کی اہم شاہراہ پر سیوریج کے پانی کی موجودگی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور واٹر بورڈ کے ایم ڈی کو فوری طور پر مسئلے کے حل کے لیے ہدایت دی۔ چیف سیکریٹری نے واضح کیا کہ عوامی شکایات، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور شہر کی نکاسی آب کے مسائل پر کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متعلقہ افسران اپنی ذمہ داریاں احسن اور دیانت داری سے ادا کریں تاکہ شہریوں کو پریشانی، ٹریفک میں رکاوٹ اور تعفن زدہ ماحول کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے چیف سیکریٹری کی ہدایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ارشد جاوید کو معطل کر دیا ہے جب کہ تنویر حسین کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے ۔ ترجمان چیف سیکریٹری سندھ کے مطابق چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو شہر بھر میں نکاسی آب کے نظام کی بہتری، سیوریج لائنوں کی صفائی اور متاثرہ مقامات پر مستقل حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے ۔