گورنرسے امریکی ادار ہ یو آ ئی سی ایم جی کے بانی کی ملاقات
کراچی(اے پی پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے امریکی ادار ہ یونٹی اسلامک سینٹر آف مارٹن گرو (یو آ ئی سی ایم جی) کے بانی ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔۔۔
جاری اعلامیہ کے مطابق ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری نے گورنر سندھ کے 50 ہزار طلبہ کو اے آئی تعلیم دینے کے منصوبے کو تاریخی قدم قرار دیا۔ ڈاکٹر حافظ اخلاص انصاری نے گورنر انیشیٹوز کے تحت آئی ٹی طلبہ کے لئے بڑی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ماہرین ہر ماہ طلبہ کو آن لائن لیکچر دیں گے ۔ انہوں نے آئی ٹی طلبہ کو امریکی اداروں میں روزگار دلانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔