لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات کی ہدایت
متوسط طبقے کو مستفید کرنے کیلئے سرجانی ٹاؤن کے اسکائی ویو اپارٹمنٹس منصوبے کو عوامی استعداد کے مطابق کم لاگت پر تعمیر کیا جائے ،ناصر حسین شاہکے ڈی اے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اور آمدن میں اضافے کے لئے نئی ہاؤسنگ اسکیم سمیت دیگر منصوبہ بندی کی جائے ،وزیربلدیات،اجلاس سے خطاب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے سوک سینٹر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکریٹری لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر وسیم شمشاد علی، ڈی جی کے ڈی اے آصف جان صدیقی، افسرانِ محکمہ لوکل گورنمنٹ اور کے ڈی اے کے مختلف شعبہ جات کے سربراہان بھی موجود تھے۔ وزیر بلدیات سندھ نے کے ڈی اے کے ماتحت جاری اسکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت کی کہ تمام منصوبوں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں میں اگر کوئی رکاوٹ یا مالی مشکلات درپیش ہیں تو سندھ حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی تاکہ شہریوں کو جلد از جلد سہولیات فراہم کی جا سکیں۔وزیر بلدیات نے کہا کہ کریم آباد انڈر پاس کا کام سست روی کا شکار ہے ، جس کی رفتار بڑھانے کی فوری ضرورت ہے ۔اسی طرح منور چورنگی انڈر پاس کی تعمیر کے دوران شہریوں کے لیے متبادل راستوں کو بہتر بنایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہواور عوام کو تکالیف بھی نہ ہوں ۔ڈی جی کے ڈی اے نے بتایا کہ ادارہ اس وقت تنخواہوں کی مد میں شارٹ فال کا سامنا ہے جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات 2020 سے زیرِ التواء ہیں۔اس سلسلے میں سمری سندھ حکومت کو ارسال کی جا چکی ہے ۔
انہوں نے وزیر بلدیات سے درخواست کی کہ بہت سارے مسائل زیر التوا ء ہے اس لئے ان کے حل کے لئے فوری طور پر گورننگ باڈی کا اجلاس طلب کیا جائے ۔ناصر حسین شاہ نے اس موقع پر ہدایت کی کہ کے ڈی اے کے لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لئے جو بھی ضروری اقدامات ہے وہ فوری طور پر کئے جائیں تاکہ لینڈ ڈپارٹمنٹ میں شفافیت کو یقینی بنایا جاسکے۔ وزیر بلدیات نے سرجانی ٹاؤن کے اسکائی ویو اپارٹمنٹس منصوبے کو عوامی استعداد کے مطابق کم لاگت پر تعمیر کرنے کی ہدایت دی تاکہ متوسط طبقہ بھی اس سے استفادہ کر سکے ۔ڈی جی کے ڈی اے نے بتایا کہ ادارہ پائپ فیکٹری کو از سر نو فعال کرنے کے لیے نیا پلان مرتب کر رہا ہے جبکہ صفورہ اسفالٹ پلانٹ کے لیے نیا منصوبہ سندھ حکومت کو منظوری کے لیے ارسال کیا جائے گا۔وزیر بلدیات نے ہدایت دی کہ کے ڈی اے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اور آمدن میں اضافے کے لئے نئی ہاؤسنگ اسکیم سمیت دیگر منصوبہ بندی کی جائے ، سندھ حکومت ادارے کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ون ونڈو سسٹم کے تحت ایک ایسا شفاف طریقہ کار تیار کیا جائے جس سے زمین پر قبضے اور نقلی فائلز کے امکانات ختم ہوں۔