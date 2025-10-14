بلڈنگ اینڈ ٹائون پلاننگ ریگولیشنز میں ترمیم پر متعلقہ اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب
ڈی جی ایس بی سی اے اور دیگر اداروں کے سربراہان حلف نامے کے ساتھ ایسی تمام پراپرٹیوں کی فہرست جمع کرائیں جن کی نوعیت میں ترمیم کے دوران تبدیلی واقع ہوئی،سندھ ہائیکورٹ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز میں ترمیم کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی، عدالت نے ایس بی سی اے سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بتایا جائے ترمیم لانے اور بعد ازاں منسوخ کرنے کے دوران کتنی پراپرٹیوں کی حیثیت میں تبدیلی کی گئی۔ عدالت نے ہدایت دی کہ ڈی جی ایس بی سی اے اور دیگر اداروں کے سربراہان حلف نامے کے ساتھ ایسی تمام پراپرٹیوں کی فہرست جمع کرائیں جن کی نوعیت میں ترمیم کے دوران تبدیلی واقع ہوئی۔ درخواست گزار وکیل طارق منصور نے موقف اختیار کیا کہ 15 مارچ 2025 کو کے بی ٹی آر میں ترمیم کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے تحت رہائشی علاقوں کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کی اجازت دی گئی تھی تاہم صرف دو ماہ بعد 15 مئی کو اس ترمیم کو منسوخ کردیا گیا۔ وکیلِ درخواست گزار نے بتایا کہ مذکورہ ترمیم کا گزٹ نوٹیفکیشن دراصل کبھی جاری ہی نہیں ہوا مگر اس عرصے میں درجنوں منصوبوں کو کمرشل حیثیت دے کر تعمیرات کی اجازت فراہم کی گئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ ترمیم لانے اور منسوخ کرنے کے درمیانی عرصے میں آدھا کراچی کمرشل کردیا گیا جس سے نہ صرف شہری منصوبہ بندی کا توازن بگڑا بلکہ اربوں روپے کا غیر قانونی فائدہ بھی حاصل کیا گیا۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ایس بی سی اے ، لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ اور دیگر اداروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام تفصیلات آئندہ سماعت سے قبل عدالت میں جمع کرائیں ۔