گینگ وار کمانڈر ملا نثار غیرقانونی اسلحہ کیس میں بری

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت جنوبی نے لیاری گینگ وار کے کمانڈر ملا نثار کو غیر قانونی اسلحہ برآمدگی کے مقدمے سے بری کردیا۔

 عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ ملزم کے خلاف الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم ملا نثار کو ماڑی پور روڈ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ مقدمہ تھانہ کلری میں 2022 میں درج کیا گیا تھا۔ دورانِ سماعت وکیل صفائی نے مؤقف اپنایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔

