صدر سے دو بہنیں پراسرار طور پر لاپتہ،مقدمہ درج

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)صدر عبداللہ ہارون روڈ سے دو بہنیں پراسرار طور پر لاپتہ پریڈی پولیس نے لڑکیوں کے اغوا کا مقدمہ اسکول ٹیچر کے خلاف لڑکیوں کے والد محمد عظیم کی مدعیت میں درج کرلیا گیا۔

مدعی مقدمہ کے مطابق وہ عبداللہ ہارون روڈ اللہ والی کالونی کچی آبادی کا رہائشی ہے بیٹیاں 15 سالہ آمنہ اور سات سالہ عائشہ ہفتے کو گھر کے قریب مدرسہ پڑھنے گئی تھیں،واپس نہ لوٹنے پر استانی سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے چھٹی دے دی تھیں ،پتہ چلا کہ بچیوں کا اسکول ٹیچر سلطان اپنی گاڑی میں ساتھ لے گیا۔

