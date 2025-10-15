اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہئے ، علامہ الیاس قادری
کراچی (این این آئی) امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری نے کہا ہے کہ روزی اللہ کے اختیار میں ہے ،اللہ نے جس کو جب تک زندہ رکھنا مقدر کیا ہے۔
اس کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے ، دولت کسی کو کم، کسی کو زیادہ ملتی ہے ، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے ، جس کو جتنی دولت ملی، وہ اس کے حق میں بہتر ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے میں بذریعہ ویڈیو لنک گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ امیر اہل سنت نے کہا کہ اللہ کسی کو مال دے کر اس کا ایمان بچا لیتا ہے اور کسی کو غربت و آزمائش میں رکھ کر صبر کی توفیق عطا فرما کر جنت دے دیتا ہے ۔ درجات اپنی جگہ ،لیکن انسان کو اپنے طور پر کوشش اور جدوجہد کرتے رہنا اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہئے ۔