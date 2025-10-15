صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
موجودہ دور میں محض کتابی علم کافی نہیں ،شیخ الجامعہ

کراچی(آئی این پی)جامعہ کراچی کے وائس چانسلرپروفیسرڈاکٹر خالدمحمود عراقی نے کہا ہے کہ تعلیم صرف کلاس روم تک محدود نہیں، اساتذہ کو رہنمائی کرنی چاہیے اور طلبہ کو ترغیب دینی چاہیے کہ وہ تخلیق کریں۔

 سوال اٹھائیں اور ہمارے اپنے ہیروز کو پہچانیں ،تاکہ پاکستان کا مستقبل روشن ہو۔ڈاکٹر خالدعراقی نے طلبہ کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ زندگی میں چیلنجز ہمیشہ رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ خود کو ان کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں محض کتابی علم کافی نہیں بلکہ اسے حقیقی دنیا میں آزمانا بھی ضروری ہے ۔ان خیالات کا اظہارانہوں نے شعبہ ابلاغ جامعہ کراچی کے زیر اہتمام کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول کی سماعت گاہ میں ‘‘میڈیا ورس ’’ کے دوسرے ایڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

