ہر ادارہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے ،شاداب رضانقشبندی
دنیا کا کوئی بھی ملک قانون اور انصاف کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کرسکتا پاک فوج نے دہشتگردی کیخلاف لازوال قربانیاں دیں،سربراہ سنی تحریک
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ آئین وقانون کی بالادستی سے ہی معاشی استحکام ،پائیدار امن قائم اور دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا ،دنیا کا کوئی بھی ملک قانون اور انصاف کی بالادستی کے بغیر ترقی نہیں کرسکتا ،پاکستان کے عوام قومی اداروں کے ساتھ ہیں، ضرورت اس امر کی ہے ہر ادارہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے ۔گزشتہ روز اپنے بیان میں شاداب نقشبندی نے کہا کہ پاک فوج نے ملک کی سلامتی اور دہشتگردی کے خلاف لازوال قربانیاں دی ہیں ،دہشتگردی کیخلاف قوم متحد ہے دہشتگردوں کو ملک میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ،پائیدار امن معاشی ترقی وخوشحالی کی ضمانت ہے ،فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قرار دادادوں کی روشنی میں حل کردیا جاتا تو دنیا میں انصاف کی بالادستی قائم ہوجاتی ، اسرائیل کو 1967والی پوزیشن پر جانا ہوگا ،فلسطین پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ انصاف اور قانون کے منافی اور ظلم وجبر پر مبنی ہے ،فلسطین کے عوام بے گھر ہیں ان کے گھروں کی تعمیر کیلئے عالمی قوتیں مثبت کردار ادا کریں ،پاکستان کا واضح موقف ہے 1967سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کا قیام پاکستان کی مشرق وسطی کی پالیسی کی اساس ہے ۔شاداب رضا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نظریاتی وجغرافیائی سرحدوں اور معاشی استحکام کیلئے عوام حکومت ساتھ ہیں، حکومت کو قرضوں کی بجائے ایسی معاشی پالیسیاں بنانا ہوگی کہ عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔