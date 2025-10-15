شہداء کو یاد کرنا پیپلز پارٹی کی ذمے داری ہے ،نثار کھوڑو
رہنماؤں اور کارکنوں نے جھوٹے مقدمات بھگتے اور جانوں کے نذرانے پیش کیےتعزیتی جلسہ سے راجا عبدالرزاق بلوچ ،رؤف ناگوری ،محمد سلیم بلوچ کا بھی خطاب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کی جانب سے قائدآباد کے علاقے خلدآباد میں 18 اکتوبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا۔ جس میں صوبائی و ضلعی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کو یاد کرنا پیپلز پارٹی کی ذمے داری ہے ،پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے جھوٹے مقدمات بھگتے ، جیلیں کاٹیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ۔بلاول بھٹو کارکنوں اور عوام کی امیدوں سے غافل نہیں، وہ عوام کی امید کی کرن ہیں۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی راجا عبدالرزاق بلوچ نے کہا کہ شہیدوں کو یاد کرنے کی روایت صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے ، ہمیں اپنے شہیدوں پر فخر ہے ۔ کراچی ڈویژن کے جنرل سکریٹری رؤف ناگوری نے کہا کہ ماضی میں کراچی میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر بڑا ظلم ہوا، دہشتگردی کے دور میں 550 کارکنوں کو شہید کیا گیا۔لیکن کارکن جھکے نہیں۔ وزیرِ اعلیٰ سندھ کے خصوصی معاون محمد سلیم بلوچ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی واحد جماعت ہے جس کے رہنماؤں نے ملک اور عوام کی خاطر اپنی جانوں کی قربانایں دیں اور شہادت کا درجہ حاصل کا ۔ ہمارا ایمان ہے کہ شہداء زندہ ہیں، پارٹی کے کارکن ہمارا اصل سرمایہ ہیں، اور انہیں یاد کرنا ہمارا فرض ہے ۔