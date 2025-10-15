ایس بی سی اے کا آپریشن ،ملیرمیں ہاؤسنگ پروجیکٹ سیل
ڈسٹرکٹ ساؤتھ و ایسٹ میں 15غیرقانونی تعمیرات منہدم،اضافی منزلیں شامل آرسی سی چھتیں اور دیواریں گرادیں،،کارروائی میں پولیس کی بھاری نفری موجود
کراچی(آئی این پی)ڈائریکٹرجنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مزمّل حسین ھالیپوٹو کی ہدایات پرشہر قائد میں غیرقانونی تعمیرات کے خلاف فیصلہ کن کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ترجمان ایس بی سی اے کے مطابق ملیرمیں غیرقانونی ہاؤسنگ پروجیکٹ الزہرہ ریزیڈینسی، دی گریٹ فارم ہاؤس کو سیل کردیا جب کہ لیاقت آباد،ناظم آباد،فیڈرل بی ایریا سمیت ڈسٹرکٹ ساؤتھ و ایسٹ میں 15، غیرقانونی تعمیرات کو منہدم کیاگیا جس میں اضافی منزلیں،پورشن اوردکانیں شامل ہیں، ا س دوران آرسی سی چھتیں اور دیواریں گرادی گئیں۔ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہونے والی کارروائی میں پلاٹ نمبر5/872، پر ساتویں منزل کی آرسی سی چھت ودیواریں،پلاٹ نمبر 9/183،پر غیرقانونی دکانوں کے رولنگ شٹرز اور پارٹیشن دیواروں،ناظم آباد میں پلاٹ نمبر 9/1، سب بلاک 5-C، پر گراؤنڈتادوسری منزل اورپلاٹ نمبر17/13، سب بلاک 5-E، پر گرؤنڈ تا پہلی منزل کی پورشنز طرز پارٹیشن دیواروں، پلاٹ نمبر 2/6، سب بلاک 1-E، کی لازمی کھلی جگہ پر تعمیرات،عثمانیہ سی ایچ ایس،گلبہار میں پلاٹ نمبر 201، پر تیسری منزل اور رضویہ سی ایچ ایس میں پلاٹ نمبرB-16، پر دوسری منزل کی آرسی سی چھت و کالمزاور پارٹیشن دیواروں کو منہدم کردیاگیا جبکہ نارتھ کراچی میں پلاٹ نمبر C-70/1، سیکٹر11-B، پر دوسری منزل کی آرسی سی چھت اور پارٹیشن دیواروں کو بھی منہدم کردیا گیا۔ مذکورہ بالاانہدامی کارروائیاں ڈائریکٹرڈیمالیشن ریحان خان کی سربراہی میں متعلقہ آفیسرز کی زیرنگرانی عمل میں لائی گئیں جبکہ اس دوران ایس بی سی اے پولیس سمیت علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔