جماعت اسلامی کی شکایت میونسپل کمشنرنیوکراچی معطل
منتخب بلدیاتی نمائندوں سے تعاون نہ کرنے پرسخت کارروائی ہوگی،وزیربلدیات منعم ظفر کی قیادت میں ٹاؤن چیئرمینوں کے وفد کی ناصر حسین شاہ سے ملاقات
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات و ہاؤسنگ و ٹاؤن ناصر حسین شاہ نے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن اور دیگرکی شکایات پر میونسپل کمشنر نیو کراچی ایاز حمید بلوچ کو فوری معطل کرنے کے احکامات دیتے ہوئے کہا کہ منتخب بلدیاتی نمائندوں سے تعاون نہ کرنے والے میونسپل کمشنرز کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔ منگل کے دن امیر جماعت اسلامی منعم ظفر کی قیادت میں ٹاؤن چیئرمینوں کے وفد نے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے سندھ سیکریٹریٹ میں ملاقات کی ناصر حسین شاہ نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کے وژن اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کراچی کی تعمیر و ترقی پر بلا تفریق اقدامات کیے جارہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر بلدیات کی ٹاؤ ن چیئرمینوں کی شکایات کے ازالے کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت وزیر بلدیات نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ٹینڈر اور فنڈز کے سلسلے میں میونسپل کمشنرز کو ٹاؤن چیئرمین سے مشاورت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کوآرڈینیشن کمیٹی میں کے ایم سی ، کے ڈی اے ، واٹر کارپوریشن، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور کلک سمیت تمام بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی یوٹیلیٹز اداروں کے درمیان بھی کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کی جائے گی۔ ناصر شاہ نے وفد کو یقین دلایا کہ بلدیاتی قوانین کے حوالے سے جماعت اسلامی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جا ئے گی۔