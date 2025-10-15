پولیو ورکرز سے توہین آمیز رویہ پرکارروائی ہوگی، کمشنر
انسداد پولیو مہم میں انکاری بچوں پر خصوصی توجہ دی جارہی ہے ، حسن نقویکورنگی کا دورہ،مختلف یونین کونسلوں میں انکاری بچوں کی ویکسی نیشن کا جائزہ
کراچی(این این آئی)حکومت کی جانب سے پولیو کے قطرے پینے سے انکار کرنے والے بچوں کی ویکسی نیشن پرخصوصی توجہ دی جاری ہے ۔ انکاری بچوں کی ویکسی نیشن کو یقینی بنانے کے لئے خصوصی اقدامات کئے گئے ہیں اور خصوصی ٹیمیں مقرر کی گئی ہیں۔کوشش ہے کہ جاری مہم کے دوران بقیہ انکاری بچوں کی ویکسی نیشن مکمل کر لی جائے ۔منگل کو کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے کورنگی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ پولیو ٹیموں کے ارکان سے براہ راست ملاقا ت کی اور کارکردگی کے بارے میں تفصیلات معلوم کیں ۔کمشنر نے تنبیہ کی جو افسران اور ڈاکٹرز ویکسی نیشن کے خصوصی فرائض کی ادائیگی میں دلچسپی نہیں لیں گے ان سے وضاحت طلب کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنرکورنگی مسعود بھٹو ، اسسٹنٹ کمشنر کورنگی حسن کھوسواورکراچی پولیو ٹاسک فورس کے کو آرڈینیٹر سعود کھوسو بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ کمشنر نے یونین کونسل ناصر کالونی اور یونین کونسل حسرت موہانی کالونی کے دورہ کے دوران پولیو ورکرز سے بات چیت کی ۔ انہوں نے کمشنر کو بعض گھروں کے مرد ارکان کے عدم تعاون اور توہین آمیز رویہ کی شکایت بھی کی۔کمشنر نے کہا کہ ایسے گھروں کے مرد ارکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی جو پولیو ورکرز کے ساتھ توہین آمیز رویہاختیار کریں گے کمشنر نے ڈپٹی کمشنرکو ہدایت کی وہ پولیو ورکرز کی نشاندہی پر ان بچوں کے والدین کے خلاف قانونی کارروائی کریں جو پولیو ورکرز کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کر یں ۔