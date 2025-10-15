آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی اسکول لیڈرز کانفرنس
کراچی (سٹی ڈیسک) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان نے کراچی میں اسکول لیڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
کانفرنس میں ملک بھر سے ماہرینِ تعلیم، پالیسی سازوں اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے منیجنگ ڈائریکٹر، ارشد سعید حسین نے پاکستان کے تعلیمی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسکولوں کو لازمی طور پر مہارت پر مبنی نصاب، اساتذہ کی مؤثر تربیت، جدید تدریسی طریقے سیکھنے اور ڈیجیٹل مہارت کو ترجیح دینا ہوگی۔ تب ہی ہم اپنے طلبہ کو تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی دنیا میں کامیابی سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل رہے گا۔کانفرنس کا موضوع طلبہ کو موثر بنانے کے لیے بااختیار بنانا تھا۔