صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی اسکول لیڈرز کانفرنس

  • کراچی
آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی اسکول لیڈرز کانفرنس

کراچی (سٹی ڈیسک) آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان نے کراچی میں اسکول لیڈرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔

کانفرنس میں ملک بھر سے ماہرینِ تعلیم، پالیسی سازوں اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے منیجنگ ڈائریکٹر، ارشد سعید حسین نے پاکستان کے تعلیمی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسکولوں کو لازمی طور پر مہارت پر مبنی نصاب، اساتذہ کی مؤثر تربیت، جدید تدریسی طریقے سیکھنے اور ڈیجیٹل مہارت کو ترجیح دینا ہوگی۔ تب ہی ہم اپنے طلبہ کو تیزی سے بدلتی ہوئی عالمی دنیا میں کامیابی سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل رہے گا۔کانفرنس کا موضوع طلبہ کو موثر بنانے کے لیے بااختیار بنانا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ :پانی پینے کا بہانہ ، عورت نے گھر سے فون چراکر فرار

تتلے عالی سے باریش نامعلوم شخص کی لاش برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر