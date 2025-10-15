میکڈونلڈز پاکستان اور لیجنڈز ارینا کی شراکت
کراچی(سٹی ڈیسک )میکڈونلڈز پاکستان نے لیجنڈز ارینا کے ساتھ باضابطہ معاہدہ کرتے ہوئے ایشیا پیسیفک پیڈل ٹور پیڈل گرانڈ سلیم 2025 کو کراچی لانے کا اعلان کر دیا ہے ۔
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بین الاقوامی پیڈل ٹورنامنٹ ہوگا، جس کی اہمیت کو عالمی اسکوائش لیجنڈ جہانگیر خان کی حمایت نے مزید بڑھا دیا ہے ۔معاہدہ تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر خان نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی معیار کے کھلاڑی پیدا کیے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ پیڈل کھیل اس سفر کا نیا باب بن سکتا ہے ۔ مقامی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کے درمیان مہارت کا فرق زیادہ نہیں ہے ۔انہوں نے مزید کہاکہ مناسب تعاون اور مواقع فراہم کیے جائیں تو یقین ہے کہ پاکستان سے بھی پیڈل کے عالمی چیمپیئن ابھریں گے ۔