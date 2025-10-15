صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میکڈونلڈز پاکستان اور لیجنڈز ارینا کی شراکت

  • کراچی
میکڈونلڈز پاکستان اور لیجنڈز ارینا کی شراکت

کراچی(سٹی ڈیسک )میکڈونلڈز پاکستان نے لیجنڈز ارینا کے ساتھ باضابطہ معاہدہ کرتے ہوئے ایشیا پیسیفک پیڈل ٹور پیڈل گرانڈ سلیم 2025 کو کراچی لانے کا اعلان کر دیا ہے ۔

 یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا بین الاقوامی پیڈل ٹورنامنٹ ہوگا، جس کی اہمیت کو عالمی اسکوائش لیجنڈ جہانگیر خان کی حمایت نے مزید بڑھا دیا ہے ۔معاہدہ تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر خان نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی معیار کے کھلاڑی پیدا کیے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ پیڈل کھیل اس سفر کا نیا باب بن سکتا ہے ۔ مقامی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کے درمیان مہارت کا فرق زیادہ نہیں ہے ۔انہوں نے مزید کہاکہ مناسب تعاون اور مواقع فراہم کیے جائیں تو یقین ہے کہ پاکستان سے بھی پیڈل کے عالمی چیمپیئن ابھریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر