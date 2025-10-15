پولیو کے خلاف جنگ میں غفلت برداشت نہیں، گیانچند اسرانی
کراچی (این این آئی)پولیو کے خلاف جنگ قومی فریضہ ہے ،کسی قسم کی غفلت کی برداشت نہیں کی جائیگی۔ وزیراعلی سندھ کے مشیر برائے محکمہ بحالی گیانچند اسرانی نے پولیو مہم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
پولیو ٹیموں کی کارکردگی، بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے عمل اور فیلڈ میں موجود طبی عملے کی کوششوں کا معائنہ بھی کیا۔اس موقع پرگیانچند اسرانی نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ حکومت سندھ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس مقصد کے لیے ہر بچے تک رسائی ناگزیر ہے ۔ سندھ حکومت صحت عامہ کے مشن میں بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔